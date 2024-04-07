الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة في مصر. 


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.31 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-4-2024

 

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سعر الدولار اليوم السبت 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

أسعار صرف العملة الأوروبية


وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 13- 22 قرشًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.06 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 51.06 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع. 


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولي 51.06 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 51.37 جنيه للشراء و51.52 جنيه للبيع.


كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجعًا ما بين 15- 33 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 59.50 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.50 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.50 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 59.88 جنيه للشراء و60.08 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.89 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فقد سجل 153.16 جنيه للشراء و154.25 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-4-2024

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