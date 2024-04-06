السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز

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سعر الدولار اليوم السبت 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث شهد سعر صرف الدولار اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2024 و27 رمضان، شهد استقرارا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 6 ابريل 2024 نحو 47.11 جنيه للشراء مقابل 47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

سعر الدولار في البنك الاهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت الموافق 6 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ  متوسط سعره 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 27 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

  • بلغ سعر الدولار نحو 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 50.63 جنيهًا للشراء، و50.73 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

 

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