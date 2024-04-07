سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-4-2024

استقر سعر الدولار اليوم عند الارتفاعات التي سجلها، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.42 جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في البنوك والتي ستستمر يومين فقط مع توقف العمل في البنوك بداية من الثلاثاء المقبل ولمدة 6 أيام.

ويعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-4-2024 في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك قطر الوطني الأهلي QNB 47.15 جنيه 47.25 جنيه بنك HSBC مصر 47.20 جنيه 47.30 جنيه بنك عودة 47.25 جنيه 47.35 جنيه بنك كريدي أجريكول 47.20 جنيه 47.30 جنيه بنك القاهرة 47.33 جنيه 47.43 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في بنك مصر 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في البنك الأهلي المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم