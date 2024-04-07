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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-4-2024

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم  عند الارتفاعات التي سجلها، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.42 جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في البنوك والتي ستستمر يومين فقط مع توقف العمل في البنوك بداية من الثلاثاء المقبل ولمدة 6 أيام.

ويعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-4-2024 في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الأهلي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 للبيع.

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024

 

البنكسعر الشراءسعر البيع
بنك قطر الوطني الأهلي QNB47.15 جنيه 47.25 جنيه
بنك HSBC مصر47.20 جنيه47.30 جنيه
بنك عودة47.25 جنيه47.35 جنيه
بنك كريدي أجريكول47.20 جنيه47.30 جنيه
بنك القاهرة47.33 جنيه47.43 جنيه

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في بنك مصر 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في البنك الأهلي المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.3269 جنيه47.4263 جنيه
يورو51.3686 جنيه51.4860 جنيه
جنيه إسترلينى59.8637 جنيه60.0085 جنيه
فرنك سويسرى52.1681 جنيه52.3007 جنيه
100 ين يابانى31.1874 جنيه31.2550 جنيه
ريال سعودى12.6171 جنيه12.6443 جنيه
دينار كويتى153.8284 جنيه154.2519 جنيه
درهم إماراتى12.8861 جنيه12.9167 جنيه
اليوان الصينى6.5418 جنيه 6.5569 جنيه
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تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

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سعر الذهب اليوم 27 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

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