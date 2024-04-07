سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-4-2024
استقر سعر الدولار اليوم عند الارتفاعات التي سجلها، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47.42 جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في البنوك والتي ستستمر يومين فقط مع توقف العمل في البنوك بداية من الثلاثاء المقبل ولمدة 6 أيام.
ويعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-4-2024 في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي: 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي (CIB): 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 47.31 جنيه للشراء، و47.41 للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|47.15 جنيه
|47.25 جنيه
|بنك HSBC مصر
|47.20 جنيه
|47.30 جنيه
|بنك عودة
|47.25 جنيه
|47.35 جنيه
|بنك كريدي أجريكول
|47.20 جنيه
|47.30 جنيه
|بنك القاهرة
|47.33 جنيه
|47.43 جنيه
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في بنك مصر 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الأسبوع - في البنك الأهلي المصري 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
أسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.3269 جنيه
|47.4263 جنيه
|يورو
|51.3686 جنيه
|51.4860 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.8637 جنيه
|60.0085 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.1681 جنيه
|52.3007 جنيه
|100 ين يابانى
|31.1874 جنيه
|31.2550 جنيه
|ريال سعودى
|12.6171 جنيه
|12.6443 جنيه
|دينار كويتى
|153.8284 جنيه
|154.2519 جنيه
|درهم إماراتى
|12.8861 جنيه
|12.9167 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5418 جنيه
|6.5569 جنيه