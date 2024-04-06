تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 27 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية حيث شهد الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ صعدعيار 21 الأكثر تداولًا أمس الجمعة بقيمة 120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 27 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 27 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم السبت 6 ابريل 2024، نحو 3571.50 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الخميس 6ابريل 2024، عند 3125.00جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2678.50 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3571.50 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3125.00جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2678.50 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2083.75جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3274.00 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2278.50 دولار للأوقية.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنية عيار 21 اليوم في مصر 25000.00 للبيع.

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