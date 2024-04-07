الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد أيوب رئيسًا لتحرير الجمهورية فى إطار تغييرات واسعة بدار التحرير

أحمد أيوب
أحمد أيوب

في اجتماعها اليوم الأحد، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة تغييرات واسعة النطاق في المؤسسات الصحفية القومية، وضمت التغييرات تعيينات جديدة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز دورها التثقيفي والتنويري.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

 وأضاف أن التغييرات جاءت تلبية لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها الصحافة المصرية في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الإعلامية.

وشارك في الاجتماع الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبوباشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وجاءت تغييرات مؤسسة دار التحرير كالتالي:

- أحمد أيوب رئيسًا لتحرير الجمهورية

- أحمد عسلة رئيس تحرير بوابة الجمهورية

- محمد العزاوي الناطقة بالفرنسية

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