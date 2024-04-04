الفئات المحرومة|عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في القطاع الخاص

يكثف مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص البحث عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إجازة العيد للعاملين في الدولة والقطاع العام، ومن المتوقع أن تصدر وزارة القوى العاملة قرارًا في الساعات القادمة بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ستكون الإجازة رسمية ومدفوعة الأجر.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 القطاع الخاص

وأفادت مصادر رسمية في تصريحات تلفزيونية أن إجازة عيد الفطر لعام 2024 للعاملين في القطاع الخاص ستكون 5 أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل، وتنتهي يوم الأحد 14 أبريل 2024، وسيكون يوم الاثنين هو أول يوم عمل للموظفين في القطاع الخاص، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان 6 أيام إجازة رسمية للقطاع الحكومي تبدأ من يوم الثلاثاء 9 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد.

فئات ممنوعة من إجازة عيد الفطر 2024

هناك فئة من الموظفين تُحرم من الاستفادة من إجازة عيد الفطر لعام 2024 وفقًا لقانون العمل، حيث ينص القانون على أن جميع الموظفين في القطاع الخاص يجب أن يحصلوا على 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر خلال عيد الفطر كل عام. ومع ذلك، يحق لصاحب العمل منع بعض الموظفين من الاستفادة من هذه الإجازة في حالات الضرورة ولكن يجب عليه تعويضهم ماديًا بأجر مضاعف خلال فترة العيد.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين في الدولة

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن عطلة عيد الفطر ستكون لمدة ستة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء التاسع من إبريل، وتستمر حتى يوم الأحد الرابع عشر من أبريل 2024، على أن يكون يوم الاثنين هو أول يوم عمل لجميع الموظفين في الدولة.

الإجازات المتبقية في عام 2024 عقب عيد الفطر المبارك

في عام 2024، ستكون الإجازات الرسمية كما يلي:

- يوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء الموافق 1 مايو: إجازة عيد العمال.

- يوم الإثنين 6 مايو: إجازة شم النسيم.

- من يوم الإثنين 17 يونيو حتى الأربعاء 20 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد 30 يونيو: إجازة ثورة يونيو.

- يوم الإثنين 8 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الإثنين 16 يوليو: إجازة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر: إجازة انتصارات أكتوبر 1973، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.

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