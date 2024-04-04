عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين فى الدولة والقطاع الخاص

كُثف البحث عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة للعاملين في الدولة والقطاع العام، عبر محرك البحث جوجل، وذلك للاستفادة من العطلة الرسمية في السفر والتنزه، وفي السطور التالية موعد الإجازة وفق قرار مجلس الوزراء.

إجازة عيد الفطر 2024

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن عطلة عيد الفطر ستمتد لمدة ستة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء التاسع من أبريل وحتى الأحد الرابع عشر من الشهر نفسه في عام 2024، مع بدء العمل يوم الإثنين لجميع الموظفين في الدولة.

أعلن البيان الذي صدر مساء الأربعاء، أن عطلة عيد الفطر ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام فقط، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الفطر للموظفين في الدولة والقطاع الخاص

من المتوقع أن تصدر وزارة القوى العاملة قرارًا بخصوص إجازات القطاع الخاص في الدولة قريبًا، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان، يتساءل العاملون والموظفون في القطاع الخاص والعاملون في البنوك عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، وكذلك العاملون في البنوك التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الإجازات الرسمية المتبقية في شهر إبريل 2024

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2024 تحددت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مواعيد إجازة عيد الفطر 2024، ويتضمن 12 يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر تأتي كالتالي:

إجازات شهر إبريل 2024:

1- الجمعة 5 إبريل: عطلة أسبوعية

2- السبت 6 إبريل: عطلة أسبوعية

3- الثلاثاء 9 إبريل: إجازة عيد الفطر

4- الأربعاء 10 إبريل: إجازة عيد الفطر

5- الخميس 11 إبريل: إجازة عيد الفطر

6- الجمعة 12 إبريل: إجازة عيد الفطر

7- السبت 13 إبريل: إجازة عيد الفطر

8- الأحد 14 إبريل: إجازة عيد الفطر

9- الجمعة 19 إبريل: عطلة أسبوعية

10- السبت 20 إبريل: عطلة أسبوعية

11- الخميس 25 إبريل: عيد تحرير سيناء

12- الجمعة 26 إبريل: عطلة أسبوعية

13- السبت 27 إبريل: عطلة أسبوعية

اقرأ أيضًا:

العيد الصغير| هل وقفة عيد الفطر 2024 إجازة رسمية للموظفين؟