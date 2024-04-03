الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

عيد الفطر
عيد الفطر

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2024 من الموضوعات البحثية المهمة في الوقت الحالي لرصد عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2024 والذي لم يتبق الكثير على حلول وفق الموعد الفلكي الذي اعلنه معهد البحوث الفلكية.

الاجازات الرسمية في مصر 2024

نعرض في التقرير التالي جدول الاجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال عام 2024 وتكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة القطاعات العاملة. 

الاربعاء 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل اجازة عيد الفطر المبارك  

الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال

الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)

الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)

الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)

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اجازة عيد الفطر المبارك 2024

من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرار اجازة عيد الفطر المبارك خلال ساعات وعدد الأيام التي يحصل عليها العاملون خلال اجازة عيد الفطر 2024، يعقبها إعلان وزارة العمل عن إجازة عيد الفطر والاجازات الرسمية للقطاع الخاص. 

اجازات شهر أبريل 2024 

عدد ايام الاجازة المتبقية خلال شهر أبريل هي كالتالي 

الجمعة 5 أبريل 2024

السبت 6 أبريل 2024

الاربعاء 10 أبريل 2024

الخميس 11 أبريل 2024

الجمعة  12 أبريل 2024

السبت  13 أبريل 2024

الجمعة 19 أبريل 2024

السبت 20 أبريل 2024

الخميس 25 أبريل 2024 

الجمعة 26 أبريل 2024

السبت 27 أبريل 2024

 

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