إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024
جدول الإجازات الرسمية في مصر 2024 من الموضوعات البحثية المهمة في الوقت الحالي لرصد عدد أيام الاجازة في عيد الفطر 2024 والذي لم يتبق الكثير على حلول وفق الموعد الفلكي الذي اعلنه معهد البحوث الفلكية.
الاجازات الرسمية في مصر 2024
نعرض في التقرير التالي جدول الاجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال عام 2024 وتكون اجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة القطاعات العاملة.
الاربعاء 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل اجازة عيد الفطر المبارك
الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال
الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم
الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى
الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة (يونيو 2013)
الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية
الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة (يوليو ١٩٥٢)
الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (أكتوبر ١٩٧٣)
اجازة عيد الفطر المبارك 2024
من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرار اجازة عيد الفطر المبارك خلال ساعات وعدد الأيام التي يحصل عليها العاملون خلال اجازة عيد الفطر 2024، يعقبها إعلان وزارة العمل عن إجازة عيد الفطر والاجازات الرسمية للقطاع الخاص.
اجازات شهر أبريل 2024
عدد ايام الاجازة المتبقية خلال شهر أبريل هي كالتالي
الجمعة 5 أبريل 2024
السبت 6 أبريل 2024
الاربعاء 10 أبريل 2024
الخميس 11 أبريل 2024
الجمعة 12 أبريل 2024
السبت 13 أبريل 2024
الجمعة 19 أبريل 2024
السبت 20 أبريل 2024
الخميس 25 أبريل 2024
الجمعة 26 أبريل 2024
السبت 27 أبريل 2024
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