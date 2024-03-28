جدول إجازات شهر أبريل 2024 للموظفين فى الدولة

يكثف البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إجازات شهر أبريل 2024 وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم واقتراب أول أيام الشهر المقبل أبريل 2024، يبحث الكثير من العاملين في القطاع العام والخاص عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 وعدد أيامها، ويتضمن شهر أبريل لهذا العام العديد من الإجازات الهامة مثل إجازة عيد الفطر المبارك والعطلات الرسمية وعيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل

موعد عيد الفطر 2024

وفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بشأن تحديد يوم عيد الفطر لدار الإفتاء المصرية بعد رؤية هلال شهر شوال، فإن إجمالي عدد أيام إجازات شهر أبريل 2024 هو 12 يومًا، بما في ذلك 3 أيام إجازة لعيد الفطر.

وجاء في أجندة العطلات الرسمية في مصر، موعد إجازة عيد الفطر لعام 2024 حيث تكون مدتها 3 أيام للقطاع العام والخاص، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 (أول أيام العيد) وحتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024 (ثالث أيام عيد الفطر).

جدول إجازات شهر أبريل 2024

- يوم الجمعة 5 أبريل: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 6 أبريل: عطلة أسبوعية.

- من يوم الثلاثاء 9 أبريل إلى يوم الخميس 11 أبريل: إجازة عيد الفطر "3 أيام".

- يوم الجمعة 12 أبريل: عطلة رسمية.

- يوم السبت 13 أبريل: عطلة أسبوعية.

- يوم الجمعة 19 أبريل: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 20 أبريل: عطلة أسبوعية.

- يوم الخميس 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- يوم الجمعة 26 أبريل: عطلة أسبوعية.

- يوم السبت 27 أبريل: عطلة أسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

1 مايو 2024، عيد العمال، الأربعاء 22 شوال.

6 مايو 2024، شم النسيم، الإثنين 27 شوال.

15 يونيو 2024، وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات"، السبت 9 ذو الحجة.

16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك، الأحد 10 ذو الحجة.

18 يونيو 2024، عيد الجلاء 1956، الثلاثاء 12 ذو الحجة.

30 يوني, 2024، ثورة 30 يونيو 2013، الأحد 24 ذو الحجة.

8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

16 سبتمبر، المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

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