الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد ليلة القدر 2024 والادعية المستحبة في الليالي الوترية للعشر الأواخر

ليلة القدر
ليلة القدر

ترتفع معدلات البحث عن موعد ليلة القدر 2024 والعلامات والدلالات الدالة عليها وكذلك الادعية المستحبة خلال هذه الليلة المباركة والمنشودة وهى الخير من ألف شهر. 

موعد ليلة القدر 2024 

نوضح في التقرير التالي موعد ليلة القدر 2024 والتي فيها يتم الاجتهاد بشكل أكثر في العبادات والطاعات ومناجاة المولى عز وجل.

ليس هناك موعد محدد لليلة القدر ولذلك من الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 2024 هو الاهم خاصة في الليالي الوترية والتي تبقى منها 

ليلة 25 رمضان: تبدأ مغرب الأربعاء 3-4-2024 حتى فجر يوم الخميس 4-4-2024

ليلة 27 رمضان: تبدأ مغرب الجمعة 5-4-2024 حتى فجر السبت 6-4-2024.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مغرب الأحد 7-4-2024، حتى فجر الاثنين 8-4-2024.

علامات ليلة القدر

جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر من رمضان 2024 ولها علامات محددة ما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح".

أدعية ليلة القدر 2024.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

أدعية ليلة القدر 2024

الدعاء في ليلة القدر 

وجاء في آراء العلماء أن هناك ساعات محددة يستحب فيها الاكثار من الدعاء خاصة خلال الليالي الوترية المنشود فيها ليلة القدر الساعة الأولى عند الإفطار ويفضل التفرغ فيها للدعاء،  أما الساعة الثانيه فهي اخر الليل، والساعة الثالثه بعد صلاة الفجر وحتى الإشراق.

ادعية ليلة القدر 

أدعوك يارب  أن تجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن وأمانيهم أوشكت أن تكون.

اللهم  اجعل لي نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

اللهم أخرجني من حولي إلى حولك ومن تدبيري إلي تدبيرك ومن ضعفي إلى قوتك يا رب العالمين

اللهم ان كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ماقسمت وأختم لي في قضائك خير مما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت

 اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة

 اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذه الليله إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وعتقائك  من النار

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. 

اللهم إنّك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعف عني

 

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