الأحد 31 مارس 2024
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أدعية ليلة القدر 2024.. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

أدعية ليلة القدر
أدعية ليلة القدر 2024

مع بداية الليالي الوترية في العشر الأخيرة من شهر رمضان 2024 زاد البحث عن أدعية ليلة القدر 2024 حيث يرغب الملايين في معرفة الصيغ المستحبة للدعاء في تلك الله خاصة وأن الدعاء يعد أحد العبادات للتقرب إلى الله سبحانه وتعالي مثل الصيام والقيام.

أدعية ليلة القدر 2024

نعرض للقراء من خلال هذا التقرير صيغ أدعية ليلة القدر 2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح حيث تعد ليلة القدر من الليالي المباركات في شهر رمضان المعظم وهي "ليلة خير من ألف شهر" والتي جاءت كما يلي:-

 عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ ما أدعو؟"، قال: تقولينَ: "اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي".

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد الأدعية التالية:

-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حُزني، وذَهابَ هَمِّي.

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أدعية شهر رمضان المستحبة

-اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ.

-اللهم اختم لنا شهرك الكريم برضوانك واعتقنا من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين.

-ربنا إن كانت ليلتنا هذه هي ليلة القدر، فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا فيها من قضائك خير ما ختمت.

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دعاء ليلة القدر مكتوب اليوم الليلة الحادية والعشرين رمضان 2024

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دعاء ليلة القدر

- ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار.

- اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

 - اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلّمين والمسلّمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

- اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم.

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