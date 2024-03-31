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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

أدعية مستجابة.. دعاء 21 رمضان الأحد 31-3-2024

دعاء 21 رمضان
دعاء 21 رمضان

دعاء 21 رمضان يهتم المسلمون بالبحث عنه لأنها أول ليلة وترية ووفق الأحاديث النبوية، فإنها قد تصادف ليلة القدر، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء 21 رمضان الأحد  31-3-2024.

ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟

أفضل دعاء في ليلة القدر وفق ما جاء في السنة النبوية، هو اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أدعية ليلة القدر 2024

رمضان عبدالمعز: ليلة القدر عظيمة وشهدت نزول القرآن العظيم

دعاء العشر الأواخر من رمضان

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلاة تصلي بها عليّ فتشفع لي عندك فتنفك بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج ويستسقى بها الغمام وتوسع بها الارزاق وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما وسعه علمك.

اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي وضعفي، اللهم أنك أنت جابر كسري وانت من يطيَب جرحي، لا تجعل حاجتي بيد احد من خلقك واكفني بك.

اللهم اجعل لى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل علىَ فيه للشيطان سبيلا، يا قاضى حوائج السائلين.

اللهم اجعل هذه الليلة بداية لكل خير، ونهاية لكل شر، والطف بنا يا مولانا.

دعاء الإفطار في رمضان 

اللهم أكفيني شرا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لانراهم اللهم آيسه منا كما آيستـه من رحمتك وقنطه منا كما قنطـته من عـفوك وباعــد بيننا وبينه كما باعـدت بينه وبين رحمتك وجنتك)

دعاء ختم القرآن

اللهم كما أنعمت علينا بإتمام تلاوة كتابك الكريم فأنعم علينا بحفظه ودراسته يا رب العالمين، إنك أنت السميع المجيب. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا، وأن تصلح ذات بيننا، وأن تهدينا سبل الحق والسلام، وأن تثبت قلوبنا على حب طاعتك يا رحمن.

الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

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عدد ساعات الصيام في اليوم العشرين من رمضان 2024.. دعاء قبل الافطار

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صيغ دعاء يوم السبت 20 يوم رمضان 2024 المستجاب

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