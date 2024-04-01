ما هي الليالي الوترية رمضان 2024 ومواعيدها؟ من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان للعام الحالي لإحيائها والفوز بفضلها وثوابها والاقتراب من الله عز وجل من خلال الدعاء والعبادة وتلاوة القرآن.

ما هي الليالي الوترية رمضان 2024 ؟

وعن الليالي الوترية فلها أهمية بالغة لاحتمال أن تكون ليلة القدر في واحدة منهم لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وتحروها في الوتر"، وفضل ليلة القدر لا يُضاهى، وهي ليلة خير من ألف شهر تتنزل الملائكة في هذه الليلة الكريمة، وتتضاعف الحسنات، وتكفر السيئات، وتعتبر واحدة من أفضل الليالي في شهر رمضان بسبب عظيم قدرها وشرفها، كما أن الطاعات أيضا فيها قدرًا عظيما.

كما كتبت دار الإفتاء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن حكمة الله تعالى في إخفاء تحديد هذه الليلة عن الناس: "أخفى الله تعالى ليلة القدر ليجتهد الصائم في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، أملا في أن توافقه هذه الليلة؛ فينال من الثواب والمغفرة الخير الجزيل".

الليالي الوترية رمضان 2024

ومضت أولى الليالي الوترية رمضان 2024 وكانت ليلة السبت 30 مارس الماضي، كما نشهد اليوم ليلة وترية جديدة واليكم الليالي الوترية القادمة في شهر رمضان 2024 وهم:

ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغيب شمس اليوم الاثنين 1-4-2024، وتستمر حتى فجر يوم الثلاثاء 2-4-2024.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مع غروب شمس يوم الأربعاء 3-4-2024، وتستمر حتى فجر يوم الخميس 4-4-2024.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغيب شمس يوم الجمعة 5-4-2024، وتستمر حتى فجر يوم السبت 6-4-2024.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مع زوال شمس يوم الأحد 7-4-2024، وتستمر حتى فجر يوم الاثنين 8-4-2024.

أدعية لليالي الوترية