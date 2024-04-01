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مصر

دعاء الصائم| أدعية مستحبة عند الافطار في اليوم 22 رمضان 2024

أدعية
أدعية

في الساعات الأخيرة قبل المغرب يتصدر السؤال عن  دعاء الصائم قبل الإفطار في اليوم 22 رمضان 2024 الموافق 1 أبريل عبر المنصات إذ يحاول المسلمون اغتنام ثواب الصيام في تلك اللحظات، وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصائم على الدعاء قبل الإفطار، وقد روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة"، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل الإفطار "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، وفقًا لرواية أبوداود.

دعاء الصائم  قبل الافطار يوم 22 رمضان

- دعاء الصائم: «اللهم اهدنا فيمن هاديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليتن وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك».

- اللهم بارك لنا في رمضان وتقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

 دعاء الصائم عند الإفطار 

في وقت أذان المغرب في رمضان، يمكنك قول أحد هذه الأدعية:

 

-اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل، بإذن الله؟

 

- اللهم اقبل صيامي وقيامي وأعمالي الصالحة، واغفر لي عن سيئاتي.

 

- ربنا انعم علينا في الدنيا والآخرة، واحمنا من عذاب النار.

 

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- اللهم اجعلنا من الشاكرين لك وارزقنا قلبًا يشتاق لمخاطبتك، وعقلا يسعى لمعرفتك، وروحًا تسعد بذكرك وشكرك وعبادتك الحسنة.

دعاء الصائم مستجاب 

كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يدعو أيضًا: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، وهذا الدعاء رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار. وكان النبي - عليه الصلاة والسلام- يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، وهذا الحديث رواه أبو داود.

وفي شرح المهذب، ذكر النووي أنه يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين، وذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة حول ثلاث دعوات لا ترد، وهي دعوة الصائم، والإمام العادل، والمظلوم، وهذا الحديث حسن الإسناد حسب قول الترمذي.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر"، وهذا الحديث صححه الألباني.

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دعاء الصائم.. أدعية مستحبة في نهار رمضان 2024 

«اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي».

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

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