ليلة القدر| موعد الليالي الوترية في شهر رمضان 2024

بدأت الليالي الوترية أمس، الأحد 21 رمضان، وفي هذا الأثناء يكثف البحث عن موعد باقي الليالي الوترية والأدعية المستحبة، وفي العشر الأواخر من رمضان 2024، تبدأ تبدأ الليالي الوترية وتشمل ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل.

ما هى الليالي الوترية؟

تُعتبر هذه الأيام مميزة بمزيد من الفضل والبركة، حيث خص الله بعض الليالي والأيام لتشجيع المسلمين على الطاعة وإيصال الرحمة والثواب إليهم، ومن بين تلك الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وهذه الأوقات المميزة تشكل فرصة لتكثيف العبادات والطاعات لنيل رضى الله تعالى.

موعد الليالي الوترية في شهر رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة فيس بوك موعد الليالي الوترية خلال شهر رمضان الجاري، وجاءت كالتالي:

21 رمضان: تعتبر أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، حيث تبدأ من مغرب يوم السبت 30 مارس 2024 وتنتهي عند مطلع فجر يوم الأحد 31 مارس 2024.

23 رمضان: تعتبر ثاني الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، حيث تبدأ من مغرب يوم الإثنين 1 أبريل 2024 وتنتهي عند مطلع فجر يوم الثلاثاء.

25 رمضان: تعتبر ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، حيث تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3 أبريل 2024 وتنتهي عند مطلع فجر يوم الخميس.

27 رمضان: تعتبر رابع الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، حيث تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5 أبريل 2024 وتنتهي عند مطلع فجر يوم السبت.

29 رمضان: تعتبر أخر الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، حيث تبدأ من مغرب يوم الأحد 7 أبريل 2024 وتنتهي عند مطلع فجر يوم الإثنين 8 أبريل 2024.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2024

في العشر الأواخر من رمضان 2024، من الأدعية المحببة قول: "اللهم ابدل قلقنا بالسكينة، وهمنا بالانشراح، وخوفنا بالطمأنينة، وضيقنا بالفرح، وعسرنا باليسر، وضعفنا بالقوة". وأيضًا: "اللهم اجبر بخاطرنا جبرًا يليق بعظمتك، وارزقنا فرحة تنير ما أطفأته الخيبات فينا، وتوبة لا نرتد بعدها أبدًا. اللهم أصلحنا كي نستحق جنتك".

الأعمال المستحبة في ليلة القدر

ونشرت دار الإفتاء عدد من الأعمال المستحب الإلتزام بها خلال ليلة القدر لاغتنامها فهي خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل عنها.

وقالت عبر حسابها في ليلة القدر احرص على:

• ألا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والصلاة.

• الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

• الخشوع، فليس المهم أن تنهي عدد ركعات، وقلبك مشغول.

• الإلحاح في الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الذي يُلِحُّ بالدعاء.

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