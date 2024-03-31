الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بدأت من الليلة.. ما هى الليالى الوترية فى رمضان 2024؟

الليالى الوترية
الليالى الوترية

ارتفعت معدلات البحث عن الليالي الوترية في رمضان 2024 وهي الليالي التي يتحرى فيها المسلمون وينشدون أن تكون هي ليلة القدر الليلة الخير من ألف شهر ويكثرون فيها من العبادات والطاعات.

ننشر في التقرير التالي موعد  الليالي الوترية في رمضان 2024 والتي بدأت أولى لياليها من مغرب اليوم السبت 30 مارس 2024 وحتى فجر يوم الأحد 31 مارس 2024 والموافق 21 رمضان 1445.

 

الليالي الوترية في رمضان 2024 


تبدأ باقي الليالي الوترية رمضان 2024 من المغرب وإلى الفجر من الأيام التالية


الإثنين ٢٢ رمضان والموافق بالميلادي 1 أبريل 2024  وهي ليلة ٢٣ 
الأربعاء ٢٤ رمضان والموافق بالميلادي 3 أبريل 2024 وهي  ليلة ٢٥ 
الجمعة ٢٦ رمضان والموافق بالميلادي 5 أبريل 2024 وهي  ليلة ٢٧
الأحد ٢٨ رمضان والموافق بالميلادي 7 أبريل 2024 وهي الليلة الأخيرة ليلة ٢٩

 

دعاء الليالي الوترية رمضان 2024


اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

 

أدعية ليلة القدر 2024

رمضان عبدالمعز: ليلة القدر عظيمة وشهدت نزول القرآن العظيم

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وعتقائك  من النار.

أدعوك أن تجب دعواتي، وأن تفتح لي أبواب الخيرات جميعها، وأن تطمئنني كثيرًا حتى لا أخشي أي شيء.

دعاء الليالي الوترية 2024 

أدعوك أن تفاجئني بما أهوى كما ترضاه لي،  وأن تملأ فؤادي بالفرحة التي لا يعكّر صفوها أي شيء.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

txt

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر رمضان 2024

txt

موعد الليالى الوترية فى العشر الآواخر من رمضان 2024

الليالي الوترية في رمضان 2024 الليالي الوترية رمضان 2024 دعاء الليالي الوترية 2024 دعاء الليالي الوترية رمضان 2024 الليالي الوترية رمضان 2024

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

حالة الطقس اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان فى مصر

اليوم.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية