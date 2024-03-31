بدأت من الليلة.. ما هى الليالى الوترية فى رمضان 2024؟

ارتفعت معدلات البحث عن الليالي الوترية في رمضان 2024 وهي الليالي التي يتحرى فيها المسلمون وينشدون أن تكون هي ليلة القدر الليلة الخير من ألف شهر ويكثرون فيها من العبادات والطاعات.

ننشر في التقرير التالي موعد الليالي الوترية في رمضان 2024 والتي بدأت أولى لياليها من مغرب اليوم السبت 30 مارس 2024 وحتى فجر يوم الأحد 31 مارس 2024 والموافق 21 رمضان 1445.

الليالي الوترية في رمضان 2024



تبدأ باقي الليالي الوترية رمضان 2024 من المغرب وإلى الفجر من الأيام التالية



الإثنين ٢٢ رمضان والموافق بالميلادي 1 أبريل 2024 وهي ليلة ٢٣

الأربعاء ٢٤ رمضان والموافق بالميلادي 3 أبريل 2024 وهي ليلة ٢٥

الجمعة ٢٦ رمضان والموافق بالميلادي 5 أبريل 2024 وهي ليلة ٢٧

الأحد ٢٨ رمضان والموافق بالميلادي 7 أبريل 2024 وهي الليلة الأخيرة ليلة ٢٩

دعاء الليالي الوترية رمضان 2024



اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وعتقائك من النار.

أدعوك أن تجب دعواتي، وأن تفتح لي أبواب الخيرات جميعها، وأن تطمئنني كثيرًا حتى لا أخشي أي شيء.

دعاء الليالي الوترية 2024

أدعوك أن تفاجئني بما أهوى كما ترضاه لي، وأن تملأ فؤادي بالفرحة التي لا يعكّر صفوها أي شيء.

اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا ارحم الراحمين.