الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون وفروا 50 مليار جنيه من "عزائم رمضان" في 2024

عزائم رمضان
عزائم رمضان

في إنجاز جديد حققه المصريون، تم الإعلان عن توفير 50 مليار جنيه من العزائم والسهرات الرمضانية، وذلك بعد قرارهم بأن يكون رمضان هو عنوان التوفير لا الإسراف.

واكتفت الأسر هذا العام بإعداد الوجبات في المنزل ومشاركتها مع أفراد العائلة.

واستبدلت الولائم الضخمة بالسهرات الليلية الطويلة لمشاهدة البرامج والمسلسلات التلفزيونية، وذلك لاستغلال الوقت والترفيه بشكل ميسر واقتصادي، وأيضًا عدم اقتطاع عادة كل عام بالتجمع العائلي.

القرار ساهم في توفير 50 مليار جنيه

وذلك القرار الجريء من الأسر المصرية ساهم في توفير 50 مليار جنيه، وترتب على ذلك الفعل، أصبحت المطاعم والكافيهات خالية من الزبائن بعد فترة الإفطار، واتجه الجميع لتحويل منزله إلى مكان للسهر والترفيه، من مشاهدة التلفاز، واللعب مع صغارهم بألعاب مثل الطاولة والدومينو والسلم والثعبان والكوتشينة، وغيرها.

وبذلك، تم حل أزمة الغلاء، حيث كان التجار يجدوا في شهر رمضان موسم لا يمكن تضييعه لرفع أسعار المنتجات الاستهلاكية ربما إلى الضعف.

في النهاية، نود إخباركم أن تاريخ اليوم هو الأول من أبريل، وما قرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل.. شهرًا كريمًا على الجميع.

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