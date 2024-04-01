رمضان عبدالمعز: على العبد الدعاء والتوسل إلى الله بالكثير من الطرق

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه على العبد الدعاء والتوسل إلى الله بالكثير من الطرق منها بالأعمال الصالحة والدعاء والإيمان وبأسمائه الحسنى.

الدعاء والتقرب من الله

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي"، أن الدعاء لله سبحانه وتعالى نوعين "عبادة ومسألة".

وتابع: "دعاء العبادة مثل دعاء يوم عرفة، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم (خيرُ الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير)، أما دعاء الطلب مثل (واعفوا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا).

أدعية القرآن الكريم

واستطرد: "الاعتراف والندم توبة، وأدعية القرآن الكريم قولها عظيم، كما أنها سهلة النطق والتعبير، لذا على المسلمين عدم الانقطاع عن التقرب والدعاء إلى الله".