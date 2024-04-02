الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسجد الفتاح العليم.. صرح إسلامى فريد فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة

مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم

مسجد الفتاح العليم أحد أهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ويمثل تحفة معمارية إسلامية حديثة تجسد عظمة الإسلام وجمالياته. تم افتتاحه في عام 2019 بالتزامن مع افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، ليكونا رمزين للوحدة الوطنية والتسامح بين الأديان في مصر.

الموقع والمساحة

يقع مسجد الفتاح العليم على مدخل العاصمة الإدارية على الطريق الدائري الأوسطي، على مساحة 106 أفدنة، منها 2 فدان تقريبًا (8600 متر مربع) هى مساحة مبنى المسجد، و7000 متر مربع ساحة خارجية مخصصة للصلاة.

الوصف المعماري

يتميز المسجد بتصميمه المعماري الفريد، الذي يمزج بين الطراز الإسلامي التقليدي واللمسات العصرية. تُزينه 4 مآذن شاهقة، كل واحدة بطول 130 مترًا، تُمثل أسماء الله الحسنى. كما يتضمن المسجد قبة ضخمة بارتفاع 42 مترًا، مزينة بزخارف إسلامية رائعة.

الخدمات والمرافق

يقدم مسجد الفتاح العليم العديد من الخدمات والمرافق للزوار، منها:

  • مصلى رئيسي بسعة 12 ألف مصل.
  • مصلى نسائي بسعة 5 آلاف مصلية.
  • مكتبة ضخمة تضم مجموعة كبيرة من الكتب الدينية والثقافية.
  • مركز لتحفيظ القرآن الكريم.
  • قاعات للمحاضرات والندوات الدينية.
  • متحف إسلامي يعرض تاريخ الحضارة الإسلامية.
  • مركز ثقافي لتعليم اللغات والفنون.
  • حدائق ومناطق خضراء واسعة.

الأهمية الدينية والثقافية

يعد مسجد الفتاح العليم مركزًا دينيًا وثقافيًا هامًا في مصر، حيث يُقام فيه العديد من الفعاليات الدينية والثقافية على مدار العام، كما يُعد وجهة سياحية مميزة للزوار من جميع أنحاء العالم.

مسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة مصر

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