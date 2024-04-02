مونوريل العاصمة الإدارية.. ثورة فى عالم النقل

قطار المونوريل هو نظام نقل سريع يتكون من قطارات تسير على سكة حديدية أحادية مرتفعة عن الأرض، ويتميز هذا النظام بالعديد من المزايا، أهمها:

السرعة: تصل سرعة قطار المونوريل إلى 80 كم/ ساعة، مما يجعله أسرع من العديد من وسائل النقل الأخرى.

الكفاءة: يتميز قطار المونوريل بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

الهدوء: يعمل قطار المونوريل بصمت تقريبًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمناطق الحضرية.

الصديقة للبيئة: لا ينبعث من قطار المونوريل أي عوادم، مما يجعله صديقًا للبيئة.

مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة

مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر. يتكون المشروع من خطين:

خط مونوريل شرق النيل: يربط بين مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم.

خط مونوريل غرب النيل: يربط بين مدينة السادس من أكتوبر الجديدة ومدينة الجيزة بطول 42 كم.

مميزات مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة

يسهل التنقل بين مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة.

يساعد على تقليل الازدحام المروري.

يسهم في تحسين جودة الهواء.

يُوفر فرص عمل جديدة.