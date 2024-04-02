كعك العيد بالملبن.. طريقة سهلة وسريعة

كعك العيد بالملبن من أشهر الحلويات التي تزين موائد العيد في العالم العربي، ويتميز هذا الكعك بطعمه اللذيذ وحشوة الملبن الحلوة التي تجعله محبوبًا لدى الكبار والصغار على حد سواء.

المكونات

5 أكواب دقيق

2 كوب سمن

1 كوب سكر

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

1 ملعقة صغيرة رائحة كحك

1 كوب ماء دافئ

1 كوب ملبن

1 كوب سمسم محمص

طريقة التحضير

في وعاء كبير، نخلط الدقيق، السكر، البيكنج بودر، البيكنج صودا، الملح، ورائحة الكحك. نضيف السمن ونفرك بأطراف الأصابع حتى يصبح الخليط مثل فتات الخبز. نضيف الخميرة، ماء الورد، ماء الزهر، ونخلط جيدًا. نضيف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نغطي العجينة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم. نأخذ كل كرة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق إلى أن تصبح قرصًا رفيعًا. نضع ملعقة صغيرة من الملبن في وسط القرص. نغلق القرص على الملبن ونضغط على الأطراف جيدًا. نرص الكعك على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. ندهن الكعك بماء البيض. ننثر السمسم على سطح الكعك. ندخل الكعك إلى فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا. نخرج الكعك من الفرن ونتركه يبرد قبل التقديم.

نصائح مهمة لكعك لذيذ

يمكنك إضافة بعض المكسرات إلى الملبن قبل حشوة الكعك.

يمكنك استخدام أي نوع من الملبن حسب رغبتك.

يمكنك تزيين الكعك بالسكر البودرة بعد أن يبرد.

تأكد من أن الفرن ساخن قبل إدخال الكعك.

لا تترك الكعك في الفرن لفترة طويلة حتى لا يجف.