الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الصرف للعملة الأمريكية؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ورغبة المعتمرين في توفير العملة السعودية  نحو 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي  استقرار في البنك المركزي نحو12.61 جنيه للشراء، وسعر و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.59 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.55 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة  12.65جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الحديد واستقرار سوق مواد البناء بشكل كامل

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.52 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.52 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.59 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.53 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 سعر الريال اليوم 28 رمضان 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.66 ليرة سورية.

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