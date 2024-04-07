العادات العربية تزين عيد الفطر.. كعك فى مصر وفروسية فى المغرب

يطل علينا عيد الفطر المبارك حاملًا معه نسائم الفرح والبهجة، ليزين ربوع الوطن العربي بألوان المودة والتواصل، ففي هذه المناسبة المباركة، تقام مختلف الفعاليات والطقوس التي تجسد روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

ويمثل عيد الفطر فسيفساء من العادات والتقاليد المتنوعة التي تميز كل بلد عربي.

"الدستور" يسلط الضوء في هذا المقال على بعض هذه العادات، ونُبحر في رحلة عبر مزيج من الفرح والبهجة، لنُشارككم أجواء العيد في مختلف أرجاء الوطن العربي.

الطقوس المشتركة

صلاة العيد: من أهم الطقوس الدينية التي تقام في صباح أول أيام العيد في المساجد والساحات العامة.

تبادل التهاني: يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، سواءً شخصيًا أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

زيارة الأقارب والأصدقاء: تعد من أهم عادات التواصل وصلة الرحم، حيث يزور أفراد العائلة بعضهم البعض، ويتبادلون الهدايا والحلويات.

توزيع العيدية: تعطى للأطفال من قبل الكبار، وتكون عبارة عن نقود أو هدايا.

تناول الأطعمة الشهية: تحضر الأسر مختلف الأطباق والحلويات المميزة، وتختلف من بلد لآخر.

الأنشطة الترفيهية: يخرج البعض للتنزه في الحدائق والأماكن الترفيهية، بينما يفضل البعض الآخر قضاء الوقت مع العائلة في المنزل.

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عادات مميزة في بعض البلدان

مصر: يشتهر المصريون بتناول الكعك والبسكويت، وزيارة المقابر في أول أيام العيد.

السعودية: تقام عروض الألعاب النارية في بعض المدن، ويحرص البعض على أداء صلاة العيد في الحرم المكي الشريف.

المغرب: تقام عروض الفروسية والطعام التقليدي، ويشعل البعض الشموع احتفالًا بالعيد.

تونس: تقام عروض موسيقية وفلكلورية، ويقدم بعض الأهالي وجبات تقليدية مثل "الكسكس".

الأردن: تقام عروض ثقافية وفنية في بعض المدن، ويحرص البعض على زيارة الأماكن الدينية مثل المقامات والمساجد.