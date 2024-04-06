إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص والحكومي

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد إجازة عيد الفطر 2024، حيث يعتبر العيد مناسبة دينية هامة يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وصيامه، من المتوقع أن يصادف يوم الأربعاء العاشر من أبريل الجاري أول أيام شهر شوال 1445 هجري، وهو موعد بداية عيد الفطر المبارك، وفقًا للحسابات الفلكية.

إجازة عيد الفطر 2024

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الفطر 2024، حيث تم تحديد فترة الإجازة لتكون 6 أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق الرابع عشر من الشهر نفسه، لتتيح للمواطنين الاحتفال بالعيد بروح من الفرح والتآلف وأوضح أن يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أبريل سيكون أول يوم عمل لكافة الموظفين في الدولة، حيث يستأنفون أنشطتهم بعد فترة الاستراحة الممتدة.

كما أن عيد الفطر المبارك سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

كما أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، وحتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، ستكون إجازة عيد الفطر 2024 الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، والذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة عيد الفطر المبارك وسيتم احتساب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، ضمن رصيد الأجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة، بقدر الإمكان.



الإجازات في شهر أبريل 2024