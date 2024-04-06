السبت 06 أبريل 2024
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محافظات

محافظ القاهرة يوجه بشنَّ حملات مكثفة على محال الأسماك واللحوم قبل عيد الفطر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري، بشنَّ حملات مكثفة بالتعاون مع مديرتيِّ الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن هناك حملات مكثفة لفحص جميع أنواع الأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، بالإضافة إلى حملات التفتيش على محال الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة للتأكد من صلاحية الغذاء المعروض بالأسواق.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة مع منسقي المجتمع المدني في جميع أحياء المحافظة وخصوصًا حول المساجد والحدائق والمتنزهات.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل إدارات الأحياء والإدارة العامة للصحة العامة والمجازر وعمل نوبتجيات خلال فترة إجازة العيد بالإدارات لمتابعة أعمال الرقابة وتلقي شكاوى المواطنين بغرفة عمليات المديرية على تليفونات رقم ( ٢٧٤٢٦٩٩٣- ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧.

استعدادات عيد الفطر المبارك مديرية الطب البيطرى محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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