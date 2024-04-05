وزير الأوقاف يشكر الرئيس على إنابة محافظ القاهرة لحضور الجمعة الأخيرة من رمضان

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) في القاهرة، بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (حفظه الله).

ونقل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحيات جميع العاملين بوزارة الأوقاف، على اهتمام الرئيس بكتاب الله (عز وجل) وحفظته، وعلى تفضله بإنابة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. كما قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) ومساجد آل البيت، ومنها مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

كما تم افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في رمضان قبل الماضي، وافتتاح مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) في رمضان الماضي، وهذا العام تم افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بجمال وتطوير وفخامة غير مسبوقة في عمارة مساجد آل البيت.

وأكد أن الأمر لم يقف عند مساجد آل البيت فكان تطوير مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، وإعادة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد أن ظل مغلقًا ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وتطوير مسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد السيدة رقية، وإنشاء مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واليوم الجمعة 5 أبريل 2024م يتم افتتاح (20) مسجدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال الفترة من 2014م حتى اليوم الجمعة عدد (11907) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(97) مليون جنيه.

ليس الأمر في عمارة المبنى فمن يتابع إقبال المصلين على بيوت الله (عز وجل) هذا العام ليس في مسجد واحد بل في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، سيجد المساجد ممتلئة عن آخرها وحالة من الإقبال على بيوت الله (عز وجل) تبشر بخير، فعمارة المساجد بهذه الصورة، مبنى ومعنى، من تعظيم شعائر الله (عز وجل) ومن عمارة الكون، فالدولة المصرية تُعنى ببيوت الله، وتعظم شعائر الله، وواجبنا أن نوفر هذا الجو الروحي للقائمين والراكعين والساجدين، هذه الحالة الروحية والنفسية الإيجابية في الإقبال على المساجد نسأل الله (عز وجل) أن يتقبلها، وأن يجزي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خير الجزاء على اهتمامه ببيوت الله (عز وجل) تطويرًا وعمارة وأن يجزي كل من يسهم في خدمة بيوت الله (عز وجل).