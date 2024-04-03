الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

المفتى يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الفطر

شيخ الأزهر ومفتي
شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية

هنأ د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، وذلك خلال زيارته مقر مشيخة الأزهر اليوم.

txt

شيخ الأزهر يوضح معنى "الضار النافع"

وأشاد مفتي الجمهورية خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الإمام الأكبر على مستوى العالم وجهود الأزهر في نشر وسطية واعتدال الدين في مواجهة موجات التطرف والإرهاب.

وأكد المفتي أن الأزهر الشريف كان، ولا يزال، حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.

وتوجّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يبارك في مجهودات الإمام الأكبر، وأن يظل الأزهر شامخًا ونبراسًا للعلم والعلماء، وأن تنعم مصرنا الغالية دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم الأزهر الشريف شيخ الأزهر موجات التطرف والإرهاب

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى