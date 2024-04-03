المفتى يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الفطر

هنأ د.شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، وذلك خلال زيارته مقر مشيخة الأزهر اليوم.

وأشاد مفتي الجمهورية خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الإمام الأكبر على مستوى العالم وجهود الأزهر في نشر وسطية واعتدال الدين في مواجهة موجات التطرف والإرهاب.

وأكد المفتي أن الأزهر الشريف كان، ولا يزال، حصنًا للإسلام ومنارة للوسطية أضاءت ربوع الأرض بالعلم والحكمة، وجاب علماؤها المعمورة بأكملها لينشروا صحيح الإسلام ويعلموا الناس دينهم.

وتوجّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يبارك في مجهودات الإمام الأكبر، وأن يظل الأزهر شامخًا ونبراسًا للعلم والعلماء، وأن تنعم مصرنا الغالية دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء.