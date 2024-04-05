توديعا لـ"جمع" رمضان.. المصلون أجسادهم ترتجف من البكاء خشوعا لله بالسيدة نفيسة (فيديو)

أدى المصلون شعائر صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في رحاب حضرة السيدة نفيسة - رضي الله عنها وأرضاها.

وأمّ المصلون القارئ الشيخ صلاح الجمل، وسط حضور جماهيري بالمئات، وعمت حالة من الخشوع على جميع المصلي\ين وفي الركعة الثانية من صلاة الفجرة وفي أثناء دعاء القنوت بكى المصلون في خشوع تام وخشية من المولى عز وجل وحتى بدت أجسادهم ترتجف من البكاء.

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خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان



في سياق أخر، وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان عنوانها «صدقة الفطر وحق الله في المال».

ويشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم اليوم 26 رمضان 1445هـ، الموافق 5 أبريل 2024، بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-.