الخميس 04 أبريل 2024
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الدين لله

وزير الأوقاف يعتمد 45 خطيبًا بنظام المكافأة.. تعرف على الأسماء

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، uk اعتماد 45 خطيبًا بنظام المكافأة، من المحالين للمعاش.

وحسب منشور لوزير الأقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، فقد اعتمد جمعة (45) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، منهم (37) خطيبًا جديدًا، وتجديد تكليف (8)، وبيانهم كالتالي:
 

وزير الأوقاف يعتمد 45 خطيبًا بنظام المكافأة
وزير الأوقاف يعتمد 45 خطيبًا بنظام المكافأة

وفي وقت سابق، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- حفظه الله- بتوليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

وأضاف وزير الأوقاف: يشرفني أن أهنئ الرئيس بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.

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