الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد السيدة زينب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم غدًا 26 رمضان، بمسجد السيدة زينب.

وكان أكد محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد، وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له، والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام.

وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة، لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد. 

وأكد المحافظ أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر، مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى. 

وأعلن اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن أنه سيتم تشغيل عدد من الأتوبيسات تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة للركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية، وحديقة الحيوان، والأهرامات، ومناطق القاهرة الكبرى، بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة ووفقًا لتدفقات الركاب على هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذلك غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكل مرافقها بالقاهرة الكبرى.

وأشار اللواء رزق علي إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط، والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد، كما تمت مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية، وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب، وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد. 

كما تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى، سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات– دراجات بخارية)، وذلك لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل ومنع أي تكدس في المناطق الترفيهية، وتحويل مسارات الخطوط عند الحاجة إلى ذلك.

الجمعة الأخيرة من رمضان مسجد السيدة زينب نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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