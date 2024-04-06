أماكن التنزه في واحات الوادي الجديد خلال عيد الفطر (صور)

تتمتع محافظة الوادي الجديد بمساحات شاسعة وخضراء في جميع أنحائها، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية والأثرية والتراثية في الجمهورية، وربما حتى في العالم.

وتُعتبر الوادي الجديد واحدة من أفضل المحافظات في الجمهورية، حيث تحتوي على العديد من الأماكن الحديثة المناسبة للتنزه في جميع المناسبات. ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، نجحت المحافظة في تخصيص بعض المساحات والأماكن لإنشاء حدائق عامة وخاصة، بهدف أن تكون متنفسًا للمواطنين والأهالي عند الحاجة إليها.

حديقة 30 يونيو



ومن أبرز الأماكن الموجودة في الوادي الجديد للترفيه في عيد الفطر المبارك، حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة والتي تضم حمام سباحة للأطفال، وملعبًا خماسيًا، وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرحًا فنيًا وقاعة أفراح مجهزة، وركنًا بيئيًا، و"تراك" خاص للدراجات الهوائية على مسافة نحو 1 كم، بالإضافة إلى مجسمات تعليمية للأطفال حول قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية، مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة "ازرع نخلة".

معبد هيبس



يعتبر المعبد واحداً من أهم المعابد في مصر، وهو موقع سياحي مشهور في جمهورية مصر العربية، وتحديداً في محافظة الوادي الجديد على بعد نحو كيلومتر واحد شمال مدينة الخارجة. يضم المعبد عدداً من المعالم التي يمكن زيارتها، بما في ذلك 3 بوابات وطريق للكباش وساحة المعبد وقاعة الأقداس، بالإضافة إلى ممرات سرية وسلالم تؤدي إلى الطابق الثاني. ويقع في مدخل المعبد أطول لوحة جدارية تحكي عن تشريعات حاكم الواحات، وهو أقدم نص يحمي حقوق المرأة ويسعى لتحقيق العدل بين المواطنين.

معبد الناضورة

وهو معبد أثري يقع بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كان يمثل قديمًا مكان التقاء جميع القوافل التجارية التي تأتي عن طريق درب الأربعين بواحة باريس، بدايةً من دارفور في السودان حتى أسيوط، كما تم استخدامه كقلعة ومكان لتحصيل الضرائب وتموين والإمداد بالمؤن للقوافل التجارية، والتي كانت تمر بجوار المعبد.

مقابر المزوقة

وهي مجموعة مقابر محفورة في الصخر من العصر الروماني، وسميت بالمزوقة لبهاء ألوان نقوشها، ومن بينها مقبرة حاكم المنطقة والتي زينت جدرانها بمناظر خلابة تصور خيرات الواحات الزراعية من القمح والعنب، كما صورت الأبراج السماوية وبعض مناظر للمعبودات في ذلك الوقت.



محمية الصحراء البيضاء

وتتميز محمية الصحراء البيضاء بطبيعتها الصحراوية الخلابة والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية النادرة التي توجد بها، وسميت بذلك نظرا لطبيعة صخورها الطباشيرية البيضاء، والتي نحتتها الرياح منذ ملايين السنين، ويطلق عليها أيضا واحة الثلوج، وهى مكان مفضل لمحبي رحلات السفاري.

قرية القصر الإسلامية

وتعتبر قرية القصر الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد من أقدم المدن الأثرية ونقطة التقاء طرق ومواصلات قديمة وكانت الطريق الرئيسي للقوافل التجارية القديمة والحجاج القادمين من المغربي العربي في القرن الهجري الأول.

وتقع قرية القصر الإسلامية شمال واحة الداخلة جنوب غربي مصر، وهي صرح إسلامي صامد منذ العصر الأيوبي إلي اليوم، وهي من أول من استقبل القبائل الإسلامية عام 50 هجرية، وازدهرت في العصر الأيوبي وكانت عاصمة للواحات.

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد

بعض اماكن التنزة بالوادي الجديد