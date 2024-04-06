السبت 06 أبريل 2024
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منوعات

القرص بالعجوة.. طريقة سهلة ومضمونة

القرص بالعجوة
القرص بالعجوة

القرص بالعجوة هى أحد أشهر الحلويات العربية التقليدية التي تتميز بطعمها اللذيذ وفوائدها الغذائية الغنية، وتصنع من عجينة بسيطة مكونة من الدقيق والماء والخميرة، وتُحشى بتمر العجوة الغني بالفيتامينات والمعادن، وتخبز القرص في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا، وتُقدم مع كوب من الشاي أو القهوة.

"الدستور" يقدم لكم طريقة تحضير القرص بالعجوة بالخطوات، مع بعض النصائح للحصول على أفضل النتائج.

العجينة

1 كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ونصف سمن + زيت

1 كوب ونصف حليب دافئ (قابل للزيادة حسب احتياج العجين)

الحشوة

1 كيلو عجوة تمر

1 ملعقة كبيرة سمن

رشة قرفة (اختياري)

للدهن

1 صفار بيضة

2 ملعقة كبيرة ماء

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

تحضير العجينة

في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع السكر والملح والخميرة.

نضيف السمن والزيت ونخلط باليد حتى يصبح الخليط مثل الفتات.

نضيف الحليب الدافئ تدريجيًا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نغطي العجينة بقطعة قماش نظيفة ونتركها تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

 تحضير الحشوة

في قدر صغير، نضع العجوة مع السمن على نار هادئة ونقلب حتى تذوب العجوة.

نرفع القدر عن النار ونضيف القرفة (اختياري).

نترك الحشوة تبرد قليلًا.

 تشكيل القرص

نقسم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق إلى دائرة رقيقة.

نضع ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة.

نغلق أطراف العجينة على الحشوة ونضغط عليها جيدًا.

نضع القرص على صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

خبز القرص

ندهن سطح القرص بمزيج من صفار البيض والماء والفانيليا.

ندخل القرص إلى فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

نخرج القرص من الفرن ونتركها تبرد قليلًا قبل التقديم.

ملاحظات مهمة

يمكن إضافة مكونات أخرى إلى الحشوة مثل المكسرات أو جوز الهند.

يمكن خبز القرص على صاج على نار هادئة على كلا الوجهين حتى يصبح لونها ذهبيًا.

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