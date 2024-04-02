الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

القرص الطرية الفلاحي.. وصفة سهلة وشهية

القرص الطرية الفلاحي
القرص الطرية الفلاحي

القرص الطرية الفلاحي هو أحد أنواع الخبز العربي اللذيذ الذي يتميز بطعمه الفريد وسهولة تحضيره، ويُصنع من مكونات بسيطة مثل الدقيق واللبن والزبدة والخميرة، ويمكن حشوه بالعجوة أو التمر أو المربى، أو تقديمه مع العسل أو الدبس أو القشطة أو الجبن.


طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

المقادير

  • 1 كيلو دقيق
  • 2 كوب سمن أو زبدة
  • 1 كوب لبن دافئ
  • 1 كوب ماء دافئ
  • 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
  • 1 ملعقة كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • 1/2 كوب سمسم (اختياري)

طريقة التحضير

  1. في وعاء كبير، نخلط الدقيق مع الملح.
  2. نضيف السمن أو الزبدة ونفركها بالدقيق حتى تصبح مثل فتات الخبز.
  3. نذوب الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  4. نضيف خليط الخميرة واللبن الدافئ إلى الدقيق ونخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
  5. نعجن العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.
  6. نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ونغطّيها بقطعة قماش نظيفة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
  7. نشكّل العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ونرصّها على صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت.
  8. نغطّي الصينية بقطعة قماش ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.
  9. ندهن سطح القرص بقليل من الحليب أو الماء.
  10. نسخّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
  11. نخبز القرص في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  12. نخرج القرص من الفرن ونتركه يبرد قليلًا قبل تقديمه.

نصائح مهمة

يمكن إضافة 1/2 كوب من القشطة إلى العجينة لجعلها أكثر طراوة.

يمكن إضافة 1/2 كوب من العسل أو الدبس إلى العجينة لجعلها أكثر حلاوة.

يمكن رشّ القرص بالسمسم قبل خبزه.

يمكن حشو القرص بالعجوة أو التمر أو المربى.

يمكن تقديم القرص مع العسل أو الدبس أو القشطة أو الجبن.

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