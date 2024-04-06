7 مسرحيات تُخلد فى ذاكرة العيد.. ريا وسكينة والمشاغبين أشهرها

مسرحيات العيد من أهم الأعمال الفنية التي تخلد في ذاكرة الجمهور، وتصبح علامة فارقة في تاريخ المسرح، ومن أشهر هذه المسرحيات:

مسرحية مدرسة المشاغبين

من أشهر مسرحيات الفنان عادل إمام وسعيد صالح، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1973.

تدور أحداثها حول مدرسة ثانوية ومجموعة من الطلاب المشاغبين.

تتميز المسرحية بأسلوبها الكوميدي ومواقفها المضحكة.

مسرحية سك على بناتك

من بطولة الفنان فؤاد المهندس وشويكار، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1969.

تدور أحداثها حول أب يبحث عن زوج مناسب لابنته.

تتميز المسرحية بأسلوبها الكوميدي ومواقفها المُضحكة.

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مسرحية الست هدى

من بطولة الفنانة سعاد حسني، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1979.

تدور أحداثها حول سيدة فقيرة تعمل خادمة في منزل ثري.

تتميز المسرحية بأسلوبها الكوميدي ومواقفها المضحكة.

مسرحية ريا وسكينة

من بطولة الفنانة شادية وسهير البابلي، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1983.

تدور أحداثها حول قصة ريا وسكينة، قاتلتين مشهورتين في مصر.

تتميز المسرحية بأسلوبها الدرامي ومواقفها المثيرة.

مسرحية الواد سيد الشغال

من بطولة الفنان عادل إمام وعمر الحريري، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1985.

تدور أحداثها حول شاب فقير يعمل في العديد من المهن.

تتميز المسرحية بأسلوبها الكوميدي ومواقفها المضحكة.

مسرحية بودي جارد

من بطولة الفنان عادل إمام، وقد تم عرضها لأول مرة عام 1999.

تدور أحداثها حول ضابط شرطة يصبح حارسًا شخصيًا لرجل أعمال.

تتميز المسرحية بأسلوبها الكوميدي ومواقفها المضحكة.

مسرحية أهلًا رمضان