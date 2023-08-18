10 مسرحيات تعود من جديد لتضيء دور عرض "بيت المسرح"

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني للمسرح بدأ منذ أمس الخميس، تقديم برنامج عروضه على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي استضاف بيت المسرح عروضه على مسارحه منذ بداية المهرجان فى شهر يوليو الماضي .

حيث يعود المسرح القومي ليقدم مسرحية "سيدتي أنا" دراماتورج وإخراج محسن رزق، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الثامنة والنصف مساء على المسرح القومي بالعتبة .

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "طيب وأمير" من كتابه أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب .

- عرض "خطة كيوبيد" على مسرح السلام

بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "خطة كيوبيد" من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني .

كما تعرض فرقة مسرح الغد مسرحية "ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه، إخراج أسامة رؤوف، وذلك يوميا ابتداء من الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة .

وتعود فرقة مسرح الطليعة لتقدم عرض "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، وذلك ايام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .

كما تقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض "ليلة القتلة" من تأليف خوزيه تريانا، إخراج صبحي يوسف، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "نجوم من خشب" من تأليف وأشعار حمدي عطية، إخراج سيد رستم، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة .

- فرقة المسرح القومي للأطفال تقدم عرض "عفركوش"

بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "عفركوش" من تأليف عيسى جمال وإخراج عادل الكومي، وذلك أيام الأحد والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع المقبل في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح متروبول بالعتبة .

كما تعرض فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مسرحية " مغامرات جيمو" من تأليف صلاح متولي، إخراج محمد عشري، و ذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض "الملك همام وعصابة الضباع"، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وذلك أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء .

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