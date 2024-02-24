السبت 24 فبراير 2024
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توك شو

قصة طلاق وراء انسحاب عبدالمنعم مدبولي من"مدرسة الشاغبين"

عبدالمنعم مدبولي
عبدالمنعم مدبولي

كشف الناقد الفني إلهامي سمير، سر انسحاب الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي من تقديم العرض المسرحي “مدرسة المشاغبين”.

وقال إلهامي، خلال لقائه على شاشة "دي إم سي"، إن العرض الأساسي للمسرحية بدأ بعبدالمنعم مدبولي وليلى طاهر، وكان العرض قائم على الارتجال، ومدبولي أستاذ الارتجال، لكن بعض الشباب في المسرحية كان يرتجل أكثر من اللازم.

وأضاف: "مدبولي الارتجال عنده في إطار، وقال الشباب كانوا بيرتجلوا لدرجة إن العرض يصل في بعض الأوقات لـ 6 ساعات، وفي إحدى المرات وهو خارج من العرض وجد رجل بيتخانق مع مراته، وقال لها إن هي اللي طلبت يحضروا العرض، وإن عنده شغل الصبح، ومش لاقيين مواصلات، فطلقها، ومدبولي قال مش هاسمح لنفسي بحدوث هذا بين الأزواج، وانسحب من العرض".

مدرسة المشاغبين هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب ) عرضت في 20 أكتوبر 1971، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار، ألف المسرحية الكاتب المصري علي سالم.

“مدرسة المشاغبين” عبدالمنعم مدبولي ليلى طاهر شاشة دي إم سي العرض الأساسي

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