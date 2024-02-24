برلمانية: تمثيل ذوى الهمم فى البرلمان تشريفٌ لمصر

قالت النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تمثيل ذوي الهمم في البرلمان تشريفٌ لدولة عظيمة مثل مصر، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سلَّط الضوء على فئة ذوي الهمم.

وأضافت، خلال حديثها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن القانون 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة لم يتم تفعيله بنسبة 100%، وعندما يتم تفعيله سيحمل الكثير من المزايا، لذا فإن ذوي الإعاقة صغار السن سيكون لهم حظ وافر في المستقبل.

وأردفت: "القانون يحمل الكثير من المزايا، منها تفعيل الـ5% خلال فترة ليست بطويلة، فجميع ذوى الإعاقة لهم أحقية الحصول على وظيفة، ومن حقهم الجمع بين معاشين، والجمع بين الراتب والمعاش، والحصول على سيارة معفية من الجمارك، ويصل عدد المزايا لـ55 ميزة، ويعتبر كارت الخدمات المتكاملة بمثابة بطاقة شخصية".