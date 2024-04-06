خليفة النقشبندي.. أحمد العمري يُبدع في احتفالية "الأوقاف" بليلة القدر

أحمد العمري هو منشد ديني شاب، اشتهر بصوته العذب وإحساسه المرهف في أداء الأناشيد الدينية والأدعية، لقبه الشارع بـ"خليفة النقشبندي" وذلك لتشابه أسلوبه في الأداء مع أسلوب الشيخ الراحل سيد النقشبندي.

من هو أحمد العمرى

نشأته: ولد أحمد العمري عام 1993 في محافظة الدقهلية بمصر.

بداية مشواره: بدأ أحمد العمري مشواره مع الإنشاد الديني في سن مبكرة، حيث شارك في العديد من المسابقات والفعاليات الدينية.

صوته: يتمتع أحمد العمري بصوت جميل ومؤثر، تلامس نغماته الروح وتُبكي القلوب.

أسلوبه: يتميز أسلوب أحمد العمري في الأداء بالبساطة والوضوح، مع التركيز على المشاعر والأحاسيس.

أشهر أناشيده: من أشهر أناشيد أحمد العمري: "يا رب العالمين"، "مولاي إني ببابك"، "سبحان الله وبحمده"، "اللهم صل وسلم على نبينا محمد".

جوائزه: نال أحمد العمري العديد من الجوائز خلال مسيرته، منها جائزة أفضل منشد ديني في مسابقة "مواهب على الهواء" عام 2014.

شهرته: حظي أحمد العمري بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، ويُعدّ من أشهر المنشدين الدينيين في الوقت الحالي.

الرئيس يشهد احتفالية الأوقاف بليلة القدر

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مركز المنارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، بحضور الإمام الطيب، والعديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين، ومن المقرر أن يكرم الرئيس أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أغسطس الماضي.