نهاية عائلة المخدرات.. سقوط شبكة "م" في قبضة العدالة

في قرية هادئة بمحافظة القليوبية، حيكت خيوط شبكة عائلية لتجارة المخدرات، ضمت "م س م" وعائلته. اتّخذ "م" من شهرته في ترويج المخدرات جواز سفره لعالم الجريمة، فقام بتكوين تشكيل عصابي من عمه وشقيقه و4 آخرين، يجمعهم هدف واحد: جني الأرباح من تجارة السموم.

لم يدرك "م" أن عيون العدالة تراقبه، فمع كثرة الشكاوى وازدياد جرائم المخدرات في المنطقة، بدأت تحريات مكافحة المخدرات بالقليوبية في تتبع تحركاته، وسرعان ما توصلت التحريات إلى أن "م" ليس مجرد تاجر مخدرات عادي، بل هو زعيم عصابة منظمة تتولى جلب كميات هائلة من المخدرات وتصنيع أنواع جديدة منها، مثل الشادو والاستروكس، لتُباع في شوارع شبرا الخيمة وشبرا مصر ومنطقة قليوب.

محاصرة وكر العصابة

بعد استصدار إذن من النيابة العامة، حاصرت الأجهزة الأمنية وكر العصابة في شبرا الخيمة. تم القبض على "م" و6 أفراد من عائلته، وضبط مخزن ضخم للمخدرات. عثر بداخله على 3 كيلو هيروين، 18 طربة حشيش، كميات كبيرة من الاستروكس والشادو والايس، 4 أسلحة آلية، 2 طبنجة، كمية من الذخيرة، 6 سيارات، 4 دراجات نارية، ومبلغ مالي ضخم.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات 18 مليون جنيه، لتكون هذه العملية من أكبر عمليات ضبط المخدرات في المحافظة، حُكم على "م" و3 من أفراد عائلته بالسجن المؤبد، بينما حُكم على 4 آخرين بالسجن 15 عامًا، وُضعت نهاية لشبكة المخدرات العائلية، وبات "م" رمزًا للعدالة التي لا ترحم تجار السموم.