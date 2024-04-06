المتحف المصرى الكبير.. صرح حضارى يزخر بكنوز مصر القديمة

المتحف المصري الكبير أحد أهم المشاريع الثقافية في مصر والعالم العربي، حيث يهدف إلى عرض كنوز الحضارة المصرية القديمة بطريقة حديثة وعصرية، واستقطاب المزيد من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.

موقع المتحف

يقع المتحف المصري الكبير على هضبة الجيزة، على بُعد 2 كيلومتر من أهرامات الجيزة، على مساحة تبلغ 500 فدان.

مميزات المتحف

المساحة: يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم للآثار، حيث تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع.

التصميم المعماري: يتميز المتحف بتصميمه المعماري الفريد، الذي يجمع بين العمارة المصرية القديمة والحديثة.

قاعات العرض: يضم المتحف أكثر من 100 قاعة عرض، تعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية.

الخدمات: يوفر المتحف العديد من الخدمات للزوار، مثل قاعات المؤتمرات، والمطاعم، والمحلات التجارية، والحدائق.

أهم المعروضات

مجموعة توت عنخ آمون: يضم المتحف مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، بما في ذلك القناع الذهبي والعربة الحربية.

تمثال رمسيس الثاني: تم نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس بالقاهرة إلى المتحف المصري الكبير.

مجموعة من المومياوات: يضم المتحف مجموعة من المومياوات، بما في ذلك مومياء الملكة حتشبسوت.

الآثار من مختلف العصور الفرعونية: يضم المتحف آثارا من مختلف العصور الفرعونية، من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر الروماني.

أهمية المتحف

الحفاظ على الآثار المصرية: يسهم المتحف المصري الكبير في الحفاظ على الآثار المصرية من التلف والضياع.

تعزيز السياحة: يسهم المتحف المصري الكبير في تعزيز السياحة في مصر، وجذب المزيد من الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم.

نشر الثقافة المصرية: يسهم المتحف المصري الكبير في نشر الثقافة المصرية والحضارة الفرعونية للعالم.