السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أحداث مهمة فى السياحة والآثار خلال الأسبوع والمتحف الكبير علامة فارقة

المتحف الكبير
المتحف الكبير

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الأنشطة والفعاليات طوال الأسبوع الماضى، ومن أبرز هذه الأنشطة هى متابعة مجريات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.

جاهزية التشغيل

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، كما قام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة داخله وما يحويه من خدمات.

وقام عيسى بجولة تفقدية داخل منطقة أهرامات الجيزة، للوقوف على الوضع الراهن لاستراحة الملك فاروق والحالة الإنشائية للمبنى، ومدى إمكانية تدعيمه وترميمه، وإمكانية تحويله إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.

مناقشة سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر

عقد وزير السياحة والآثار الاجتماع الدوري الموسع لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ورفع معايير تنظيم العمل به. كما أكد على ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة، والمراسي النيلية، وتوفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حاليًا، في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج، وحرص الوزارة على تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له. 

صحف ومواقع إخبارية إسبانية ودولية 

أبرزت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية الإسبانية والدولية، منها مجلة فوربز Forbes الأمريكية، وموقع Skal السياحي وهو موقع اتحاد الكتاب السياحيين في إسبانيا، زيارة وزير السياحة والآثار الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.
كما ألقت هذه الصحف الضوء على مشاركة الوزير خلال الزيارة، بحضور وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، في المنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال CEOE.

تطوير السياحة الاستشفائية

عقدت غادة شلبى، نائب الوزير لشئون السياحة، اجتماعًا افتراضيًا مع ممثلين من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لبحث سبل التعاون للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد المصري.
 

أفضل الوجهات السياحية

أبرز موقع Forbes من خلال تقرير مصور أفضل ثلاث وجهات سياحية لزيارتها لقضاء إجازات العام الجاري 2024، وهى مصر وألبانيا والمغرب، والتي تتميز بالجو اللطيف، والمقومات الطبيعية والأنشطة السياحية.

كما سلط الموقع الضوء على العديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها ومنها تلك الموجودة بالقاهرة وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة.

مناظر طبيعية

تحت عنوان "25 دولة تتمتع بأجمل مناظر لغروب الشمس" أبرز موقع Yahoo Finance قائمة تتضمن 25 دولة حول العالم تتميز بمناظر طبيعية خلابة لغروب الشمس، والتي جاء من بينها مصر، حيث أشار التقرير لتفرد مصر بتاريخ عريق وآثار غنية ومقومات طبيعية خلابة، بما يسهم في مشاهدة مناظر طبيعية ساحرة للحظات غروب الشمس بها.
وقد أوضحت الدراسة، التي أجرتها منظمة السياحة العالمية، أن الدول التي تحظى بالأماكن التي تشهد مناظر خلابة للحظات غروب الشمس شهدت زيادة في متوسط أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 15% خلال العقد الماضي.

وقع اختيار الجمهور لشهر مارس على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.

المتحف المصري الكبير السياحة النيلية السياحة الاستشفائية وجهات سياحية منظمة الأمم المتحدة

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