الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المشروع القومي الرئيسي لمصر.. زاهي حواس يطالب باستكمال البرامج الخاصة بالصحة والتعليم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليمن الدستوري من العاصمة الإدارية لبدء ولايته الثالثة لحكم مصر واستكمال ما بدأه من مسيرة التنمية والعطاء.

وطالب الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايتة الجديدة لرئاسة مصر، باستكمال البرامج الخاصة بالصحة والتعليم، وأن يكونا هما المشروع القومى الرئيسى لمصر خلال الـ6 سنوات المقبلة، فنهضة أى شعب تقاس بجودة التعليم فيها، وببرامج الرعاية الصحية التى تشمل كافة فئات المجتمع.

وأضاف حواس، فى تصريحات خاصة، أنه يتمنى استمرار العمل بمشروع حياة كريمة، وأن يستكمل هذا البرنامج لتطوير كافة القرى والنجوع  بالمحافظات المختلفة، وأن يحظى كل مواطن مصرى بحياة كريمة.

وأوضح أنه يتمنى أن يعتبر الرئيس السياحة مشروع قومى، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية السياحة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وهو الأمر الذى يتطلب معه بناء غرف فندقية جديدة.

ونوه إلى ضرورة تشجيع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى قطاع الفنادق بالإضافة إلى تطوير الطريق الغربى الذي يبدأ من القاهرة إلى أسوان وضخ الاستثمارات الفندقية عليه، كما يجب الاهتمام بالطرق المؤدية إلى المواقع الأثرية المتواجدة فى بنى سويف وقنا والمنيا وسوهاج، وذلك لخلق مقاصد سياحية بهذه المحافظات وأن تكون زيارة السائح أطول للسياحة الثقافية فى مصر فكافة المحافظات بها متاحف ومواقع أثرية لا يعرف عنها السائحين.

كما طالب الرئيس خلال ولايته الجديدة بتحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير  باعتباره أهم المشروعات الأثرية فى القرن الـ21 وأن يتم الإعلان قبل الافتتاح بفترة تصل إلى 6 أشهر حتى يصل رؤساء الدول الحضور إلى مصر لمتابعة الافتتاح.

زاهى حواس الاثار التعليم الصحة لمشروع القومى جودة التعليم القرن الواحد والعشرون

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