السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أبرزها زيارة منتخب كرواتيا.. أنشطة وفعاليات وزارة السياحة خلال أسبوع

منتحب كرواتيا
منتحب كرواتيا

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الأنشطة والفعاليات لبحث زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتحسين التجربة السياحية المقدمة للسائحين

 وزير السياحة والآثار يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قدم له التهنئة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.


كما عقد الوزير اجتماعا موسعا، مع عدد من قيادات الوزارة وهيئاتها التابعة، تم خلاله استعراض ملفات العمل وخطط التحرك الحالية والمقبلة.


كما قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالتأكيد على العمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق استراتيجية الوزارة والمجلس الأعلى للآثار ومستهدفاتهما، حيث سيتم البدء بالعمل على دراسة كافة الملفات.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي بالنمسا
شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجناح في المعرض السياحي الدولي FERIEN MESSE WIEN بالعاصمة النمساوية فيينا بمشاركة 840 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة وعدد زائرين أكثر من 69 ألف زائر. 


وزارة السياحة والآثار تشارك  في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم
شاركت الوزارة  في رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، والتي نظمتها الشركة المتحدة للرياضة.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استغلال مباريات البطولة في الترويج السياحي لمصر على مستوى الدول المشاركة، حيث تم عرض الشعار الترويجي لمصر على الشاشات الموجودة بالملاعب التي تُقام بها هذه المباريات.

 زيارة منتخب كرواتيا لكرة القدم لمنطقة أهرامات الجيزة
قام منتخب كرواتيا لكرة القدم بقيادة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، على هامش تواجدهم بمصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم وقد استمعت بعثة فريق المنتخب إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وتمثال أبو الهول، واختتمت الجولة بزيارة منطقة البانوراما، وقام أعضاء فريق المنتخب الكرواتي بالتقاط الصور التذكارية.

 موقع News Break يُبرز عددًا من الأماكن السياحية والأثرية بمصر
أبرز موقع News Break من خلال تقرير مصور أفضل الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها والاستمتاع بها في مصر، وذلك تحت عنوان "اكتشف مصر: وجهات سياحية رائعة يجب زيارتها خلال رحلتك بمصر". 
ومن بين هذه الأماكن أهرامات الجيزة، والمواقع السياحية والأثرية بمدن القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، وكذلك واحة سيوة والصحراء البيضاء.

 ندوات سياحية توعوية لطلاب المدارس بأسيوط والمنيا وسوهاج
نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكاتبها بأسيوط والمنيا وسوهاج بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، ندوات سياحية توعية لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بهذه المحافظات.
 

عاصمة مصر المعرض السياحي ة منتخب كرواتيا النمسا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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