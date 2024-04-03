الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عرض كفاءات الشباب من متحدى "التوحد " فى حفل بالمتحف المصرى الكبير

حفل بالمتحف المصرى
حفل بالمتحف المصرى الكبير

شهد المتحف الممصري الكبير، أمس الثلاثاء، الحفل السنوي للجمعية المصرية للأوتيزم (التوحد)، والذي استعرض كفاءات الشباب من متحدي طيف التوحد، لعدد من المهارات مثل: مهارات التطبيقات الرقمية، والطباعة، والتصميم.

وقام الشباب بتصميم صور لمقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وجرى تنفيذها بعد عقد ورش عمل، وإتاحة عدد من الزيارات، مع فريق الإتاحة بالمتحف المصري الكبير، وقد جرى تنفيذ هذه المقاعد من خلال التبرعات التي قدمتها عدة جهات.

وأعرب المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة  اللواء عاطف مفتاح، عن حرص المتحف على أن يكون متاحًا لجميع الزوار، خاصةً متحدي طيف التوحد؛ بهدف دمجهم، وتمكينهم من التعامل فى جميع أنشطة المتحف، والاستمتاع بالتجربة الفريدة.

جدير بالذكر أنه جرت إضاءة المتحف باللون الأزرق؛ للتوعية بطيف التوحد، وتم استقبال عدد من شباب طيف التوحد؛ لحضور عرض توت عنخ آمون التفاعلي.

ويتم العمل حاليا داخل المتحف المصرى الكبير على متحف مراكب الملك خوفو، وجارٍ العمل على تأهيل المركب الأولى للعرض المتحفي من خلال أعمال الترميم المبدئي والتنظيف الميكانيكي والكيميائي والتعقيم، بالإضافة إلى البدء في أعمال مشروع ترميم المركب الثانية بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تجرى الآن أعمال التجميع المبدئي لجسم المركب والمقصورة الرئيسية الخاصة بالملك وصولًا إلى الشكل النهائي للمركب والتي تتماثل إلى حد كبير مع المركب الأولى من حيث الطول والعرض، مع الاختلاف في عدد المجاديف فالمركب التانية بها 52 مجدافا بالحجم الطبيعي و8 مجاديف للتوجيه، أما المركب الأولى فبها 12 مجدافا للتوجيه فقط.

فالأعمال الإنشائية التى تجرى بالمتحف المصرى الكبير  تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، لافتا إلى أنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم ولعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.

المتاحف العالمية المتحف المصري الكبير التطبيقات الرقمية الحضارة المصرية القديمة التوحد متحدي طيف التوحد

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل.. متظاهرون يخترقون الحواجز الأمنية بمحيط منزل نتنياهو

أحمد لاشين لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن صاحب اليد الطولى فى "الحشاشين"

5 ساعات ع الهواء.. أحمد موسى: هناك مَن يتقاضى أموالًا لإثارة الفوضى في البلاد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

زيارة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للمتحدة للدستور والوطن

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق