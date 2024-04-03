عرض كفاءات الشباب من متحدى "التوحد " فى حفل بالمتحف المصرى الكبير

شهد المتحف الممصري الكبير، أمس الثلاثاء، الحفل السنوي للجمعية المصرية للأوتيزم (التوحد)، والذي استعرض كفاءات الشباب من متحدي طيف التوحد، لعدد من المهارات مثل: مهارات التطبيقات الرقمية، والطباعة، والتصميم.

وقام الشباب بتصميم صور لمقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وجرى تنفيذها بعد عقد ورش عمل، وإتاحة عدد من الزيارات، مع فريق الإتاحة بالمتحف المصري الكبير، وقد جرى تنفيذ هذه المقاعد من خلال التبرعات التي قدمتها عدة جهات.

وأعرب المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، عن حرص المتحف على أن يكون متاحًا لجميع الزوار، خاصةً متحدي طيف التوحد؛ بهدف دمجهم، وتمكينهم من التعامل فى جميع أنشطة المتحف، والاستمتاع بالتجربة الفريدة.

جدير بالذكر أنه جرت إضاءة المتحف باللون الأزرق؛ للتوعية بطيف التوحد، وتم استقبال عدد من شباب طيف التوحد؛ لحضور عرض توت عنخ آمون التفاعلي.

ويتم العمل حاليا داخل المتحف المصرى الكبير على متحف مراكب الملك خوفو، وجارٍ العمل على تأهيل المركب الأولى للعرض المتحفي من خلال أعمال الترميم المبدئي والتنظيف الميكانيكي والكيميائي والتعقيم، بالإضافة إلى البدء في أعمال مشروع ترميم المركب الثانية بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تجرى الآن أعمال التجميع المبدئي لجسم المركب والمقصورة الرئيسية الخاصة بالملك وصولًا إلى الشكل النهائي للمركب والتي تتماثل إلى حد كبير مع المركب الأولى من حيث الطول والعرض، مع الاختلاف في عدد المجاديف فالمركب التانية بها 52 مجدافا بالحجم الطبيعي و8 مجاديف للتوجيه، أما المركب الأولى فبها 12 مجدافا للتوجيه فقط.

فالأعمال الإنشائية التى تجرى بالمتحف المصرى الكبير تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، لافتا إلى أنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم ولعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.