الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

هبة صادق رئيسة لمجلس إدارة روزاليوسف والطاهرى وعبدالمجيد لقيادة المجلة والبوابة

هبة صادق
هبة صادق

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وحضور عدد من كبار المسئولين، وذلك للإعلان عن حركة التغييرات الصحفية في المؤسسات الصحفية القومية.

أهم ما جاء في الاجتماع

1- تأكيد دور المؤسسات الصحفية القومية كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

2- الإعلان عن تغييرات شاملة في رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية القومية.

3-تأتي هذه التغييرات ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة.

وجاءت تغييرات مؤسسة روزاليوسف كالتالي:

- هبة صادق رئيس مجلس الإدارة

- أحمد الطاهري مجلة روزاليوسف

- أيمن عبدالمجيد جريدة وبوابة روزاليوسف

 

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