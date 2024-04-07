هبة صادق رئيسة لمجلس إدارة روزاليوسف والطاهرى وعبدالمجيد لقيادة المجلة والبوابة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وحضور عدد من كبار المسئولين، وذلك للإعلان عن حركة التغييرات الصحفية في المؤسسات الصحفية القومية.

أهم ما جاء في الاجتماع

1- تأكيد دور المؤسسات الصحفية القومية كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

2- الإعلان عن تغييرات شاملة في رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية القومية.

3-تأتي هذه التغييرات ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة.

وجاءت تغييرات مؤسسة روزاليوسف كالتالي:

- هبة صادق رئيس مجلس الإدارة

- أحمد الطاهري مجلة روزاليوسف

- أيمن عبدالمجيد جريدة وبوابة روزاليوسف