تغييرات في "أخبار اليوم".. عفيفي رئيسًا لمجلس الإدارة والسعيد وبسيوني لتحرير الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لبحث التغييرات المرتقبة في المؤسسات الصحفية القومية، حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبوباشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

ضخ دماء جديدة لتعزيز القوى الناعمة للدولة

وأعلن رئيس الهيئة، المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد في المؤسسات الصحفية القومية.

وشدد على أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه هذه المؤسسات كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. وأكد أن التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

تركيز على التطوير والتحديث

وتهدف التغييرات إلى تحسين الأداء العام للمؤسسات الصحفية القومية، وتعزيز جودة المحتوى، وتطوير آليات العمل، واستخدام أحدث التقنيات، والتواصل بشكل فعال مع الجمهور.

وجاءت التغييرات فى مؤسسة أخبار اليوم، كالتالي:

- إسلام عفيفي رئيسًا لمجلس الإدارة

- أسامة السعيد رئيسًا لتحرير الأخبار

- محمود بسيوني رئيسًا لتحرير أخبار اليوم