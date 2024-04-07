الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

ضخ دماء جديدة فى "الأهرام".. فايز فرحات رئيسًا لمجلس الإدارة وماجد منير لـ"التحرير"

فايز فرحات
فايز فرحات

أعلن عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري، الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية، وأن التغييرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة.

وجاءت التغييرات في مؤسسة الأهرام كالتالي: 

- الدكتور فايز فرحات رئيسًا لمجلس الإدارة.

- ماجد منير رئيسًا للتحرير.

- جمال الكشكي رئيسًا لتحرير الأهرام العربي.

- سوسن مراد عز العرب رئيسًا لتحرير مجلة البيت ونص الدنيا.

- محمد إبراهيم الدسوقي رئيسًا لتحرير بوابة الأهرام.

- إيمان عراقي رئيسًا للأهرام الاقتصادي.

- عزت إبراهيم الأهرام الناطقة بالإنجليزية.

- نيفين كامل الأهرام إبدو.

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