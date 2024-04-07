الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تغييرات واسعة في دار الهلال.. سامي لمجلس الإدارة وحامد رئيسًا للتحرير

عبد اللطيف حامد
عبد اللطيف حامد

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وحضور عدد من أعضاء الهيئة، ووكيل الهيئة، وممثلي وزارة المالية.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة عن حركة تغييرات واسعة في المؤسسات الصحفية القومية، شملت تعيين رؤساء جدد لمجالس الإدارات ورؤساء التحرير.

وأكد الشوربجي على أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات الصحفية كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التغييرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة.

وجاءت تغييرات مؤسسة دار الهلال كالتالي:


- عمر سامي رئيسا لمجلس الإدارة

- عبد اللطيف حامد رئيسا لتحرير المصور

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