الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر فى دمياط

عيد الفطر
عيد الفطر

استعدت مديرية أوقاف دمياط لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في ٨٣ ساحة بعد أن تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط.

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط إنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم»

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الفطر

في سياق آخر، أعلن اللواء  أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال إجازة عيد الفطرالمبارك موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة.
 هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع.

وأكد شاهين انتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه  وصرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل، والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب في دمياط استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد، وأنه تتم المتابعة من خلال مركز العمليات والأزمات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط.

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