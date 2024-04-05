الكشف بالمجان على 1175 مواطن خلال قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، حول أبرز نتائج أول قافلة طبية تم إطلاقها ضمن خطة شهر إبريل 2024، على مدار يومى الأربعاء والخميس بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ.

وأشار التقرير، إلى أن القافلة تضمنت 11 عيادة طبية تردد عليها 1175 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين.

كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 143 حالة وفحص 41 حالة بالأشعة و42 حالة أخرى بالسونار وإجراء 388 تحليل بمعمل الدم و37 تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 136 مواطن.